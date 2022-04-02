ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler

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ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ATAŞEHİR'de park halindeki bir otomobile girerek 2 bin 300 lira para ve kişisel eşyaları çalan şüpheli yakalandı.

ATAŞEHİR'de park halindeki bir otomobile girerek 2 bin 300 lira para ve kişisel eşyaları çalan şüpheli yakalandı. 'Otodan hırsızlık' ve benzeri asayiş suçlarından çok sayıda kaydı olan şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 18 Mart'ta Esatpaşa Mahallesinde meydana geldi. Sokakta park halindeki bir otomobile giren şüpheli, 2 bin 300 lira para ve kişisel eşyaları çaldı. Polis otomobilden hırsızlık olayı üzerine şüphelinin yakalanması için bir inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri ve verilen eşgal bilgileri doğrultusunda şüphelinin Z.Y. olduğu tespit edildi. 24.03.2022 tarihinde yakalanan şüphelinin üzerinden 1 adet tornavida, 1 adet maket bıçağı, 1 adet el feneri ve benzeri hırsızlık amaçlı kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.Otodan hırsızlık ve benzeri asayiş suçlarından çok sayıda kaydı olan Z.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

18 mart, Asayiş, Güncel, Haberler

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