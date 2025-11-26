Haberler

Ataşehir'de Otomobil Takla Attı: Neyse Ki Yaralı Yok

Ataşehir'de bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindeki üç araca çarparak takla attı. Olayda sürücü yara almadan kurtuldu ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 3 otomobile çarparak takla attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 1030 sıralarında İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hızla caddeden yan yola giren 41 ARD 120 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, park halindeki 3 otomobile çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Takla atan otomobilin sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, 41 ARD 120 plakalı otomobilin caddeden yan yola girdiği sırada park halinde olan otomobillere çarparak takla attığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
