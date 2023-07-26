Ataşehir'de Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine ardından ağaca çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 7.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 HC 6391 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, ilk olarak yol kenarında bulunan ve kullanılmayan aydınlatma direğine, ardından da ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde şans eseri hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.