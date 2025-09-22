Ataşehir'de Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı

ATAŞEHİR'de, seyir halindeki otomobil yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KRK 650 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle aynı istikamette önünde giden 34 DDD 353 plakalı başka bir otomobile, ardından yol ayrımındaki bariyere çarparak durdu. Kaza sonrası her iki otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.