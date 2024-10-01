Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Oto Galeriye Silahlı Saldırı

Ataşehir'de Oto Galeriye Silahlı Saldırı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ATAŞEHİR'de oto galeriye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Küçükbakkalköy, Vedat Günyol Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobille Tıbbi Görüntüleme Merkezi girişinde bulunan olay yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler uzun namlulu silahlarla oto galeriye ateş açtı. Silahlı saldırıda oto galerinin kapalı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Galerinin camları ve dışarıda park halinde bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri oto galeride inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde kurşunlardan 2'sinin park halindeki araca isabet ettiği tespit edildi. Toplam 8 kurşun izi tespit edilen saldırıda polis ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarıı inceledi. Polis ekipleri otomobille olay yerinden kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Politika Ataşehir Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Polis Suç

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi
Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam kapıda

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });