Ataşehir'de Otluk Alanda Yangın: Kamyon Kullanılamaz Hale Geldi
Ataşehir'de bir inşaatta yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle otluk alanda yangın çıktı. Yangın, park halindeki kamyonu sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.
Ataşehir'de otluk alanda başlayan ve park halindeki kamyona sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ferhatpaşa Mahallesi 28. Sokak'taki bir inşaatta yapılan kaynak işlemi sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yan taraftaki otluk alanda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bölgede bir süredir park halinde olan kamyonu sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel