Ataşehir'de Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor

Ataşehir Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
