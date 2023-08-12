Ataşehir'de Nakliye Şirketinin Deposunda Yangın Çıktı

Ataşehir'de bulunan bir nakliye şirketinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangını söndürmek için çalışma yapıyor.

Ataşehir'de bir nakliye şirketinin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak'taki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir nakliye şirketinin deposu olduğu öğrenilen tek katlı binada itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yapıyor.