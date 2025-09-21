Ataşehir'de Motosikletli Sürücünün Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

ATAŞEHİR D-100 Karayolu'nda bir sürücü motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Uzun süre tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Ataşehir mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yolda ilerleyen motosiklet sürücüsünün uzun süre tek teker üzerinde giderek trafiği tehlikeye attığı anlar bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

TEK TEKER ÜZERİNDE GİTTİ

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosikletin önünü havaya kaldırdığı ve uzun süre tek teker üzerinde gittiği anlar görülüyor. Görüntülerde ayrıca, motosiklet sürücüsünün kontrolsüz şekilde ilerlediği hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar da yer alıyor. Uzun süre emniyet şeridinde ilerleyen sürücü bir süre sonra gözden kayboluyor.