Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de Motosikletli Hırsızlık Anı

Güncelleme:

Ataşehir'de bir motosikletli, bir binanın balkonuna asılı halıları çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ATAŞEHİR'de, bir motosikletli binanın birinci katındaki dairenin balkonuna asılı halde bulunan halıları çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 8 Şubat Perşembe günü, akşam saatlerinde, Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen bir şüpheli, binanın birinci katında kuruması için balkona asılmış halıları çaldı. Şüpheli çaldığı halılarla motosiklete binerek sokaktan uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı, binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title