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Ataşehir'de Motosikletle Havaya Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

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Ataşehir'de, seyir halindeki motosikletin arkasında oturarak silahla havaya ateş ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde 2 Nisan'da motosikletin arkasında oturan bir kişinin havaya ateş ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.

Ekiplerin incelemesinde şüphelinin H.K. olduğu belirlendi.

Şüpheli, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi Albayrak Caddesi'nde olayda kullandığı değerlendirilen kurusıkı tabanca ve boş şarjörle yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu iddiasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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