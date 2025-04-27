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Ataşehir'de Motosiklet Yayaya Çarptı

Ataşehir'de Motosiklet Yayaya Çarptı
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Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı, motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ATAŞEHİR'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, yola savrularak yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 13 Nisan Pazar günü Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. B.A.'nın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ö.K., havaya savrularak yere düştü. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ö.K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı ve yayanın yola savrulduğu anlar yer alıyor. Ö.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, B.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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