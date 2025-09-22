Haberler

Ataşehir'de Motosiklet ve Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gece saatlerinde, TEM Otoyolu Çamlıca Bağlantı Yolu'nda seyreden, A.A. yönetimindeki motosiklet ile O.Y. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan ve ağır yaralanan Ö.R.K. ile sürücüler A.A. ile O.Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
