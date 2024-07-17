Ataşehir'de Motosiklet Tamir Atölyesine Silahlı Saldırı

ATAŞEHİR'de dün akşam saatlerinde motosiklet tamir ve bakımı yapılan iş yerine motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sırasında iş yerine 3 mermi isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi'nde motosiklet tamir ve bakımı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Motosikletli 2 şüpheli, önce çevrede keşif yaptı. Bir süre sonra iş yeri önüne gelen şüpheliler silahla ateş açtı. Silahlı saldırıda iş yerinin camlarına 3 mermi isabet etti. İş yeri sahipleri silah sesleri üzerine dışarı çıkarken, motosikletli saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNCE KEŞİF YAPTILAR SONRA KURŞUNLADILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletli silahlı saldırganların iş yerine ateş açmadan önce çevrede keşif yaptığı anlar görülüyor. Motosikletli 2 saldırgan silahlı saldırının ardından olay yerinden uzaklaşıyor.