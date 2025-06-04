Ataşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Son Anda Kurtuldu

Ataşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Son Anda Kurtuldu
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Ataşehir'de seyir halindeki motosiklet, aniden önüne çıkan cipe çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Motosiklet sürücüsü, hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı.

ATAŞEHİR'de seyir halinde olan motosiklet, aniden önüne çıkan cipe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı manevra nedeniyle devrildi. Yolun karşı şeridine savrulan motosiklet sürücüsü, hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan motosikletin sürücüsü, önüne aniden çıkan cipe çarpmamak için manevra yaptı. Ani hareket sebebiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazanın etkisiyle karşı şeride savrulan motosiklet sürücüsü, hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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