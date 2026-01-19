Ataşehir'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Ataşehir'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü kurtaramadı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Ataşehir'de, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kayışdağı Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yere savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücünün, hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, ambulansla morga kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel