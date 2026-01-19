Haberler

Ataşehir'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü kurtaramadı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Ataşehir'de, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kayışdağı Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yere savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücünün, hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, ambulansla morga kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu