Ataşehir'de Motokurye ve Araç Sürücüsü Arasında Kavga

Güncelleme:
Ataşehir'de bir motokurye ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücü, motokuryeye tehditlerde bulunarak yanında bulunan bir kişi tarafından keserle saldırıldı. Olay, kask kamerasına kaydedildi.

ATAŞEHİR'de motokurye Yaşar D. ile hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, kuryeye 'Dayak yiyeceksin' ve 'Kafanı gözünü kıracağım' cümleleriyle tehditte bulundu. Ardından şoförün yanında bulunan kişi elindeki keserle aracından inerek motokuryeye saldırdı. Yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Kasım Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Yeniçamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motokurye Yaşar D. (20) ile 34 DVJ 721 plakalı hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar araçlarını durdurduktan sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

'HARBİ DAYAK YİYECEKSİN'

Bu sırada sürücü, motokurye Yaşar D.'nin üzerine yürüyerek 'Harbi dayak yiyeceksin', 'Kafanı gözünü kıracağım' diyerek tehditte bulundu. Devam eden tartışmada sürücünün yanındaki kişi ise, elindeki keserle araçtan inerek, 'Senin aklını alırım' diye bağırıp motokuryenin üstüne yürüdü. Bu sırada otomobilde bulunan çocuğun gözleri önünde devam eden kavgayı çevredekiler durdurmaya çalıştı. Şüphelinin tehditlerde bulunması sonrası Yaşar D., motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili Yaşar D.'nin şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
