ATAŞEHİR'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
Güncel Haberler
ATAŞEHİR'de mobilya atölyesinin talaş depolama kısmında yangın çıktı.
ATAŞEHİR'de mobilya atölyesinin talaş depolama kısmında yangın çıktı. Yangın atölyenin bitişiğindeki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye götürüldü.
Yangın, saat 10.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan 33. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre; Mobilya atölyesinin talaş depo kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın, deponun bitişiğindeki başka bir iş yerine de sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen atölye çalışanı hastaneye götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel