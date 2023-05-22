ATAŞEHİR'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

ATAŞEHİR'de mobilya atölyesinin talaş depolama kısmında yangın çıktı. Yangın atölyenin bitişiğindeki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye götürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan 33. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre; Mobilya atölyesinin talaş depo kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın, deponun bitişiğindeki başka bir iş yerine de sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen atölye çalışanı hastaneye götürüldü.