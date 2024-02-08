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Ataşehir'de Minibüs Şoförüne Saldıran Sürücü Yakalandı

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Ataşehir'de minibüs şoförünü almadığını iddia eden sürücü, otomobiliyle minibüsün önünü keserek saldırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

ATAŞEHİR'de el kaldırdığı halde kendisini almadığını iddia ettiği minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Şubat Perşembe günü Küçükbakkalköy Mahallesi 'nde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen bir kişi, daha önce el kaldırdığı halde kendisini minibüse almadığını iddia ettiği Dudullu-Bostancı hattında çalışan minibüs şoförü Ş.B'nin kullandığı aracın önünü kesti.  Minibüs şoförüne kendisini neden aracına almadığını soran sürücü, konuşmanın ardından otomobiline binerek yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri otomobil sürücüsünün İ.Ö olduğunu tespit etti. Sürücü Kayışdağı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Sürücü hakkında hakaret-kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme-ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından adliyeye sevk edildi.  Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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