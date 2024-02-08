Ataşehir'de Minibüs Şoförüne Saldıran Sürücü Yakalandı

Olay, 1 Şubat Perşembe günü Küçükbakkalköy Mahallesi 'nde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen bir kişi, daha önce el kaldırdığı halde kendisini minibüse almadığını iddia ettiği Dudullu-Bostancı hattında çalışan minibüs şoförü Ş.B'nin kullandığı aracın önünü kesti. Minibüs şoförüne kendisini neden aracına almadığını soran sürücü, konuşmanın ardından otomobiline binerek yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri otomobil sürücüsünün İ.Ö olduğunu tespit etti. Sürücü Kayışdağı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Sürücü hakkında hakaret-kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme-ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel