Ataşehir'de lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı

İSTANBUL Ataşehir Tem Otoyolu'nda seyir halinde olan cip, otoyol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan cipte bulunan bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, Ataşehir TEM Otoyolu İçerenköy Ayrımında meydana geldi. İddia göre, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan 34 RM 1558 Plakalı Nissan marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek İçerenköy ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan cipte bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye sevk ederken, itfaiye ekipleri kazaya karışan aracın motor kısmında soğutma yaptı. Kazada sürücü ve yaralanmayan diğer yolcu tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.