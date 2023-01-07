Ataşehir'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
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İstanbul Ataşehir'de 10 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul Ataşehir'de 10 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ferhatpaşa Mahallesi 77. Sokak'taki boş arazide bulunan kuyudan gelen köpek sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurda mahsur kalan köpeği çıkardı.
İtfaiye istasyonuna götürülen köpek, gerekli kontroller yapıldıktan sora bulunduğu mahalleye bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel