ATAŞEHİR'DE KUŞUNU KURTARMAK İSTERKEN 20 METREDEN  DÜŞTÜ

Olay saat 12.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Rumi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yaşandı. İddiaya göre, Müjdat Aydemir'in kuşu, çatı arasına kaçtı. Kuşunu almak için bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi ile Müjdat Aydemir, 20 metre yükseklikten önce apartman girişindeki boşluğa ardından da beton zemine düştü. Aydemir ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Müjdat Aydemir, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

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