Ataşehir'de Kural İhlali Yapan Sürücüye Çarptı

ATAŞEHİR'de kural ihlali yaparak hatalı dönüş yaptığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobile, caddede ilerleyen bir başka otomobil çarptı. Kazada hatalı dönüş yapan otomobilin sürücüsü Emre Akaoğlu otomobilde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Küçük Bakkalköy Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Emre Akoğlu'nun kullandığı 34 CIR 780 plakalı otomobil, sürücüsünün U dönüşü yapması üzerine cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ertuğrul Yayla yönetimindeki 34 AGB 413 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hatalı dönüş yapan otomobilin sürücüsü Emre Akoğlu otomobilde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Akoğlu'nu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.