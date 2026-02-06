İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 4 kişiye para cezası
İstanbul Ataşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren konvoy oluşturan 4 kişiye idari para cezası uygulandı. Emniyet güçleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.
Ataşehir'de konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 4 kişiye idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dudullu Caddesi'nde konvoy oluşturularak trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, araç sürücüleri M.U. (20), A.Ö. (38), E.A.( 26) ile yolcu İ.K'yi (20) gözaltına aldı.
Haklarında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanan 4 kişi, polis merkezine götürüldü.