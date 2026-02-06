Haberler

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 4 kişiye para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ataşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren konvoy oluşturan 4 kişiye idari para cezası uygulandı. Emniyet güçleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ataşehir'de konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dudullu Caddesi'nde konvoy oluşturularak trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, araç sürücüleri M.U. (20), A.Ö. (38), E.A.( 26) ile yolcu İ.K'yi (20) gözaltına aldı.

Haklarında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanan 4 kişi, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi

Sağanak sonrası kabusu yaşadılar! Öğrenciler tahliye edildi
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı 'değer miydi' dedirtti