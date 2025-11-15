Haberler

Ataşehir'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Minibüse ve Otobüs Durağına Çarptı

Ataşehir'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Minibüse ve Otobüs Durağına Çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir'de bir kamyonet sürücüsünün kontrol edememesi sonucu geri kayarak önce bir minibüse, ardından da otobüs durağına çarptı. Neyse ki yaşanan kazada yaralanan olmadı.

ATAŞEHİR'de, sürücüsünün kontrol etmekte zorlandığı kamyonet, geri kayarak önce minibüse ardından da otobüs durağına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 34 CPF 084 plakalı kamyonet, bir süre sonra trafikte durdu. Sürücüsünün hareket ettirmekte zorluk çektiği kamyonet daha sonra geri kayarak arkasındaki minibüse çarptı. Kamyoneti kontrol altına almayı başaran sürücü, ileri doğru hareket ettiği sırada bu kez de cadde üzerindeki otobüs durağına daldı. Durakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kamyonetin geri kayarak minibüse çarptığı, ardından yavaşça ilerleyip durağa girdiği görüldü. O sırada durakta bulunan bir kedi kaçarken, caddede yürüyen vatandaşlar ise panik yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Su bulunca elektrik çarpmışa dönüyor: Ben yapmıyorum Cenabıallah'ın işi

Bir garip yetenek! Bulunca elektrik çarpmışa dönüyor
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
İzmir'de hayvansever bir kadın, evinde çıkan yangında 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybetti

Kahreden olay! 30 kedisiyle birlikte can verdi
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Galatasaray'dan istediği maaş! Rakam öyle böyle değil
Donald Trump, ABD'yi sarsan iddiayı böyle savuşturdu

Ülkeyi sarsan iddiaya Trump'tan şok yanıt
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Yok böyle düğün! Damada, servet giydirdiler

Yok böyle düğün! Damada, servet giydirdiler
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.