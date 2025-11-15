Ataşehir'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Minibüse ve Otobüs Durağına Çarptı

ATAŞEHİR'de, sürücüsünün kontrol etmekte zorlandığı kamyonet, geri kayarak önce minibüse ardından da otobüs durağına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 34 CPF 084 plakalı kamyonet, bir süre sonra trafikte durdu. Sürücüsünün hareket ettirmekte zorluk çektiği kamyonet daha sonra geri kayarak arkasındaki minibüse çarptı. Kamyoneti kontrol altına almayı başaran sürücü, ileri doğru hareket ettiği sırada bu kez de cadde üzerindeki otobüs durağına daldı. Durakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kamyonetin geri kayarak minibüse çarptığı, ardından yavaşça ilerleyip durağa girdiği görüldü. O sırada durakta bulunan bir kedi kaçarken, caddede yürüyen vatandaşlar ise panik yaşadı.