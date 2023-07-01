Ataşehir'de Kırmızı Işık İhlali Yapan Sürücü Kazaya Neden Oldu

Kaza 12.30 sıralarında Ataşehir Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre 34 EOB 183 plakalı otomobil sürücüsü Yılmaz Orhan kırmızı ışık ihlali yapınca önce bir otomobile daha sonra caddedeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazada otomobili zarar gören sürücü ise, "Arkadaş kırmızı ışıkta geçti, yeşil yandıktan 2 saniye sonra kalkmama rağmen. O kadar hızlı geliyordu ki duramadı. Benim aracıma çarparak 150 metre ileride durabildi ancak. Direğe çarptı. Direk de aracın ortasına kadar girmiş, o kadar hızlıydı. Arkadaş yaralı hastaneye kaldırdılar onu" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel