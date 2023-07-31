Ataşehir'de Kentsel Dönüşüm İşlemleri Hızlandırıldı

Ataşehir'de binaların depreme dayanıklılığı konusunda inceleme, güçlendirme ve yenileme taleplerindeki yoğunluk üzerine kurulan Ataşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesinde Risk Değerlendirme Bürosu ile işlemler hızlandırıldı.

İlçe statüsüne 2008 yılında kavuşan Ataşehir, İstanbul'un hızlı gelişen ve yüksek katlı binaların hakim olduğu bölge olarak biliniyor.

Ataşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen toplam 11 ili etkileyen depremlerin ardından ilçe sakinleri binalarının riskli olup olmadığına ilişkin sorularını artırdı. Belediyeye yıkım ruhsatı alabilmek için yapılan müracaat sayısı yüzde 150 arttı. Belediye tarafından verilen riskli yapı onayları da 2,5 kat arttı.

Bölgede birçok riskli ve rezerv yapı alanı var

İlçede Örnek, Esatpaşa, Barbaros, İçerenköy, İnönü, Yenişehir ile Yenisahra mahalleleri gibi birçok bölgede riskli ve rezerv yapı alanları bulunuyor. Bu mahallelerde vatandaşın kaygılarını dinlemek ve yol göstermek amacıyla Ataşehir Belediyesi ekiplerince 6 Şubat sonrasında bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Binalarının riskli olup olmadığına dair bilgi almak, güçlendirme ve yenileme işlemlerini yaptırmak isteyen Ataşehirlilerin kentsel dönüşüm taleplerindeki yoğunluk nedeniyle Ataşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesinde Risk Değerlendirme Bürosu kuruldu.

Bu sayede İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ön inceleme işlemleri, Ataşehir Belediyesi tarafından da yapılarak ortaya çıkan işlem yoğunluğunun azaltılması ve sürecin hızlandırılması hedeflendi.

Ağustos ayında ücretsiz uygulanmaya başlanacak ön inceleme çalışmaları neticesinde riskli yapılar tespit edilip karot alınması önerilecek. Vatandaşların İBB'ye yaptıkları başvuruların ardından 10 kata kadar yüksek yapılar, ilçe belediyesi ekiplerince yerinde incelenecek. İBB'de imar planı çalışmaları devam eden İçerenköy, Mustafa Kemal, Aşık Veysel, Yeni Çamlıca, Mimar Sinan ve Mevlana mahallelerinin planlarının tamamlanması halinde bölgedeki riskli yapıların dönüşümü daha da hızlanacak.

Bakanlığın kentsel dönüşüm toplantıları takip ediliyor

Ataşehir Belediyesi ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kentsel dönüşüm çalışmalarını desteklemek için yaptığı kanun ve yönetmelik değişiklikleriyle ilgili toplantıları da takip ediyor.

Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen toplantılara katılan Belediye Başkan Yardımcısı Cenan Arslan, bu toplantılarda alınan kararlar neticesinde mevzuatlarda yapılacak değişiklikler sayesinde İstanbul ve Ataşehir'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının artacağını belirtti.

"İstanbul artık yeniden yapılanmalı"

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise kentte meydana gelebilecek deprem riskine karşı tüm devlet kurumlarının halkla el ele verip kentsel dönüşüm çalışmalarına öncelik gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

İlçenin yeniden yapılanması için göreve başladıkları ilk günden itibaren çalıştıklarını ifade eden İlgezdi, "İstanbul artık yeniden yapılanmalı. Kentsel dönüşümü ne kadar hızlı ve iyi yapabilirsek, evlerimizde o kadar rahat ve huzur içinde uyuruz." ifadelerini kullandı.