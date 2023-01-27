ATAŞEHİR'DE KAZA YAPTIKLARI OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR Güncel Haberler ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce bir otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarptı. ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce bir otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonrası sürücü ve yanındakiler otomobili bırakıp kaçtı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 34 FPJ 771 plakalı otomobil, önce aynı yönde ilerleyen 34 JK 3857 plakalı otomobile, ardından yol kenarında park halinde olan 34 ZH 9267 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıktı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ile yanındaki iki kişinin kaçtığı belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Polisin, olay ilişkin çalışması sürüyor. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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