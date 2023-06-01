Ataşehir'de kaza: Kadın şans eseri kurtuldu

ATAŞEHİR'de sokak kesişiminde çarpışan iki otomobil savruldu, o sırada kaldırımda yürüyen kadın şans eseri kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ara sokağa kontrolsüz giren iki otomobil dörtyol kesişiminde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki otomobil savruldu. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın iki araç arasında kalmaktan sanş eseri kurtuldu. Araçlardan birinin tamponu çıkarak kadına çarptı. Neye uğradığını şaşıran kadın hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler kadının yardımına koşarken, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Hafif yaralanan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ADIMIMI YOLA ATSAYDIM ÖLÜYORDUM

Kazada hafif yaralanan 60 yaşındaki Gülsüm May çok korktuğunu belirterek Bir araç aşağıdan geliyordu, diğeri de karşıdan geliyordu ama bir tanesi hızlıydı. Kaldırımdan adımımı atacaktım birbirlerine vurdular. Bir tanesinin kopan tamponu fırlayarak bana çarpınca sırt üstü yere düştüm. 2 saniye daha adımımı atsaydım işim bitmişti, ölebilirdim diye konuştu.

KASİS İSTİYORUZ

Mahalle sakinleri sokakta çok fazla kaza yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi. Çok sık kaza olduğunu belirten Pelin Erdem Kaza akşam saatinde olmuştu, ama burada saat fark etmiyor. Her saatte bir kazayla karşılaşabiliyoruz. Bizim sıkıntılar bunla ilgili, çok kez şikayet oluşturduk. Bir kasis istiyoruz diye. Ama ara sokak olduğu için kasis yapamadıklarını söylediler. Ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Karşıda ara sokakta kapan bile yapmışlar diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaldırımda yürüyen kadının ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, dörtyol kesişimde iki otomobilin çarpışması sonucu otomobillerden biri savruluyor. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin yerinden çıkan tamponu kaldırımdaki kadına çarparak yere düşürüyor. Kazayı görenlerin yardıma koştuğu anlar da görüntü de yer alıyor.