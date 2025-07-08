Ataşehir'de Kaza: 4 Yaralı

Ataşehir'de, yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan biri ağır olmak üzere 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir Bulvarı'nda, henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 KRB 639 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan araç yola devrilirken, olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yoldaki trafik akışı ise bir süre kontrollü sağlandı.