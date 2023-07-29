Ataşehir'de Kamyonet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet bariyere saplanarak devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Ataşehir'de devrildikten sonra bariyere saplanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Emre Tutkaç yönetimindeki 34 CMC 794 plakalı kamyonet, TEM Otoyolu Dudullu-Bakkalköy sapağında önünde seyreden H.A'nın kullandığı 21 AN 110 plakalı kamyonete çarptıktan sonra devrildi.

Bir süre sürüklenen kamyonet bariyere saplanırken sürücü araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Tutkaç, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu bariyerin ve kamyonetin bir kısmı kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Tutkaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı.