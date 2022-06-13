Ataşehir'de kalabalık bir grubun darbederek kolundan bıçakladığı kişi hastaneye kaldırıldı Ataşehir'de bir hurda deposuna gelen kalabalık bir grup, darbettikleri kişiyi daha sonra bıçakla yaraladı. Ataşehir'de bir hurda deposuna gelen kalabalık bir grup, darbettikleri kişiyi daha sonra bıçakla yaraladı. Yenisahra Mahallesi'nde bulunan atık kağıtların ve ambalajların toplandığı hurda deposuna gelen yaklaşık 20 kişilik grup, çalışanlardan J.Y'yi darbettikten sonra bıçakla yaraladı. Şüpheliler, olayın ardından bölgeden uzaklaşırken, kolundan yaralanan J.Y, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin J.Y'yi yabancı uyruklu olduğunu düşündükleri için bıçakladıkları öğrenildi. AA / Alptekin Soykan - Güncel Ataşehir Güncel Haberler

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