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ATAŞEHİR'DE KADINA SALDIRANA ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

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Ataşehir'de kaldırımda tartıştığı kadına yumrukla saldıran kişiye çevredekiler müdahale etti.

Ataşehir'de kaldırımda tartıştığı kadına yumrukla saldıran kişiye çevredekiler müdahale etti. O anlar araç kamerasına yansıdı. Ataşehir'de kaldırımda yürüyen kişi, yanındaki kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından ismi öğrenilemeyen kişi kadına yumrukla saldırdı. Çevredekilerin araya girerek kadını kurtardı. O anlar bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRI KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde, kadının boynunu sıkan kişinin, daha sonra yumrukla kadına saldırdığı, çevredeki vatandaşların müdahale ettiği görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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