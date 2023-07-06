Ataşehir'de Kadına Saldıran Köpeğin Sahibi Tutuklandı

Ataşehir'de bir kadına saldırarak ağır yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi olduğu belirtilen Abdulkadir Arabul tutuklandı. Kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

ATAŞEHİR'de yolda yürüyen kadına saldırarak başından ve boynundan ağır yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi olduğu belirtilen Abdulkadir Arabul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.< Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan Adalet Sitesi'ndeki evine yürüyen Aynur Kaynar'a cadde üzerindeki bir işyeri sahibine ait olduğu öğrenilen kangal cinsi köpek saldırdı. Saldırıda Kaynar başından ve boynundan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaynar, ambulansla Bostancı'daki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen Abdulkadir Arabul polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.