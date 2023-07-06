Ataşehir'de Kadına Köpek Saldırısı: Köpeğin Sahibi Adliyeye Sevk Edildi

ATAŞEHİR'de yolda yürüyen kadına saldırarak başından ve boynundan ağır yaralayan köpeğin sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Adalet Sitesi'ndeki evine doğru yürüyen Aynur Kaynar'a cadde üzerindeki bir iş yeri sahibine ait olduğu öğrenilen kangal cinsi köpek saldırdı. Saldırıda Kaynar başından ve boynundan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaynar, ambulansla Bostancı'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri köpeğin sahibi olduğunu belirlediği A.A'yı gözaltına aldı. A.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.