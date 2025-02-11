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Ataşehir'de Kadın ve Kız Çocukları İçin Panel Düzenlendi

Ataşehir'de Kadın ve Kız Çocukları İçin Panel Düzenlendi
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Ataşehir'de, 'Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü' dolayısıyla düzenlenen panelde, kadın ve kız çocuklarının bilimdeki rolü ve desteklenmesinin önemi vurgulandı. Panelde yapay zekadan matematiğin mühendislikteki kullanımı gibi konular ele alındı.

Ataşehir'de, "Kız Çocuklarını ve Kadınları Desteklemek; Sanat, Bilim ve Refahı Sınırların Ötesinde Bütünleştirmek" temalı panel düzenlendi.

Marie Curie Mezunları Derneğince Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Konferans Salonu'nda "Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen panele, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım, bilim insanları, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Marie Curie Mezunlar Derneği Kariyer Gelişimi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Süreyya Akyüz'ün moderatörlüğündeki panelde, bilimde kadın ve kız çocuklarının desteklenmesinin, ülkenin refahı ve gelişimi açısından önemine işaret edildi.

"Bilime yön veren kadınlar" başlığıyla gerçekleştirilen oturumda, Vispera Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Aytül Erçil ile Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Güngör, kadın ile kız çocuklarının desteklenmesi ve bu alanda atılması gereken adımlara ilişkin bilgiler verdi.

Panelde ayrıca "Yapay zeka nereye gidiyor?", "Matematiğin mühendislik problemlerinde kullanımı ve yapay zeka", "Tarihte kadın bilim insanları", "STEM'de sınırları aşmak" başlıklı sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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