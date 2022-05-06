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Son dakika haber... ATAŞEHİR'DE KADIN CİNAYETİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: ATAŞEHİR'de bir kişi, eşini parkta bıçaklayarak öldürdü.

İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de bir kişi, eşini parkta bıçaklayarak öldürdü.

Örnek Mahallesi'ndeki parkta T.K., karısı S.K.'yi bıçakladı. T.K. kaçmak isterken çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü. Polis saldırganı göz altına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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