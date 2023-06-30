Ataşehir'de sahibinden kaçan kurbanlık hayvan önce su birikintisine düştü daha sonra sahibi tarafından yakalanarak yüzüne sopayla vuruldu. Şahsın bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

Ataşehir'de kaçan kurbanlık hayvana sahibi sopayla vurdu

İSTANBUL - Ataşehir'de sahibinden kaçan kurbanlık hayvan önce su birikintisine düştü daha sonra sahibi tarafından yakalanarak yüzüne sopayla vuruldu. Şahsın bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

Olay, Ferhatpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Sahibinden kaçan kurbanlık hayvan önce su birikintisine düştü. Su birikintisinden yüzerek çıkan hayvan gözlerinin bağlı olması sebebiyle fazla kaçamadan sahibi tarafından yakalandı. Yakalanan hayvanı sahibi sopayla yüzüne vurarak götürürken şahsa çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.