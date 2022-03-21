ATAŞEHİR'DE İSTEK PARÇA KAVGASINDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay, geçen cumartesi gecesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir türkü evinde meydana geldi. İddialara göre, sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı.

1 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KİMİN KİMİNLE KAVGA ETTİĞİ BELLİ DEĞİLDİ

TUTUKLANDI

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Demirören Haber Ajansı / Güncel