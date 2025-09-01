Ataşehir'de İşçi Makineye Sıkıştı: 1.5 Saatlik Çaba ile Kurtarıldı

Ataşehir'de bir koli imalathanesinde çalışan işçi, elini makinaya sıkıştırarak yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 5'inci Sokak'ta bulunan bir koli imalathanesinde meydana geldi. İmalat yapıldığı sırada bir işçinin eli baskı makinesi sıkıştı. Makinelerin çalışması durdurularak durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine imalathaneye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışması ile kurtarılan işçi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
