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Ataşehir'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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Ataşehir'deki bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.

Ataşehir'de iş merkezinin depo olarak kullanılan çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki 4 katlı iş merkezinin depo olarak kullanılan çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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