Ataşehir'de inşaat halindeki 14 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Ataşehir'de bulunan inşaat halindeki 14 katlı bir binanın eksi 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
Ataşehir'de inşaat halindeki 14 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
D-100 kara yolu kenarında bulunan binanın eksi 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, D-100 kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.