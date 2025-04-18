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Ataşehir'de İnşaat Alanında Göçük: 3 İşçi Hastaneye Sevk Edildi

Ataşehir'de İnşaat Alanında Göçük: 3 İşçi Hastaneye Sevk Edildi
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Ataşehir'de inşaat halindeki bir binada meydana gelen toprak kayması sonucu göçük oluştu. Olayda toprak altında kalan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Ataşehir'de inşaat halindeki bir binada ilk belirlemelere göre toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken, toprak altında kalan 3 işçi hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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