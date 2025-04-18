Ataşehir'de İnşaat Alanında Göçük: 3 İşçi Hastaneye Sevk Edildi

Ataşehir'de inşaat halindeki bir binada ilk belirlemelere göre toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken, toprak altında kalan 3 işçi hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel