Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de İmar Sorunu Nedeniyle Kentsel Dönüşüm Protestosu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ataşehir'de imar sorunu nedeniyle kentsel dönüşüm yapamadıklarını belirten mahalle sakinleri, durumu protesto etti. İçerenköy İmar Mağdurları Platformu adını veren grup, taleplerini dövizlerle taşıyarak toplandı. Mahalle sakinleri, imar haklarının geri verilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Ataşehir'de imar sorunu nedeniyle kentsel dönüşüm yapamadıklarını belirten mahalle sakinleri, durumu protesto etti.

Kendilerine İçerenköy İmar Mağdurları Platformu adını veren bir grup, taleplerini içeren çeşitli dövizler taşıyarak Bali Sokak üzerinde toplandı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Cengiz Özkanca, 1993 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan nazım imar planının kendilerinden kaçırılıp onaylandığını savunarak, bu yolla mevcut imar hakkı ve kat mülkiyeti tapularının iptal edilip parsellerinin bedelli veya bedelsiz kesintiye tabi tutulduğunu öne sürdü.

İçerenköy'ün toplam 450 dönüm içerisinde yaklaşık 3 bin 500 bağımsız, şahsi tapusu olan 30 bin nüfusuyla kentin en kalabalık mahallelerinden olduğunu belirten Özkanca, "Yıllarca bürokratik sorunlar ile çarpık yapılaşma sonucu 40-50 yıllık yapılar ömrünü tamamlamış ve insanlar çürük binalarda oturmaya mahkum edilmiştir. Yaklaşık 30 bin insan, olası İstanbul depreminde, imar probleminden dolayı, göz göre göre ölüme mahkum edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İçerenköy Mahallesi'nin belirli kısımlarına imar verildiğini ancak en eski sakinlerin oturduğu bölümlerde ise imar haklarının ellerinden alındığını anlatan Özkanca, kendilerinden sonra yapılan binaların yıkılıp depreme dayanıklı yeni yapılarla tekrar inşa edildiğini dile getirdi.

İmar mağdurları olarak yetkililerden çözüm üretmelerini beklediklerini ifade eden Özkanca, "40 yıllık mağduriyetimizin giderilmesini, daha önce Kadıköy Belediyesi tarafından ücretli veya ücretsiz kesilen alanlarımızı da tapularımıza iade edilerek imarımızın çıkarılmasını talep ediyoruz." dedi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasının ardından gruptakiler olaysız dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kadıköy Belediyesi Ataşehir Deprem Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Evlenecek çiftlere yardım fonu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi belli oldu mu? 4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title