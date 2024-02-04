Ataşehir'de İmar Sorunu Nedeniyle Kentsel Dönüşüm Protestosu

Ataşehir'de imar sorunu nedeniyle kentsel dönüşüm yapamadıklarını belirten mahalle sakinleri, durumu protesto etti.

Kendilerine İçerenköy İmar Mağdurları Platformu adını veren bir grup, taleplerini içeren çeşitli dövizler taşıyarak Bali Sokak üzerinde toplandı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Cengiz Özkanca, 1993 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan nazım imar planının kendilerinden kaçırılıp onaylandığını savunarak, bu yolla mevcut imar hakkı ve kat mülkiyeti tapularının iptal edilip parsellerinin bedelli veya bedelsiz kesintiye tabi tutulduğunu öne sürdü.

İçerenköy'ün toplam 450 dönüm içerisinde yaklaşık 3 bin 500 bağımsız, şahsi tapusu olan 30 bin nüfusuyla kentin en kalabalık mahallelerinden olduğunu belirten Özkanca, "Yıllarca bürokratik sorunlar ile çarpık yapılaşma sonucu 40-50 yıllık yapılar ömrünü tamamlamış ve insanlar çürük binalarda oturmaya mahkum edilmiştir. Yaklaşık 30 bin insan, olası İstanbul depreminde, imar probleminden dolayı, göz göre göre ölüme mahkum edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İçerenköy Mahallesi'nin belirli kısımlarına imar verildiğini ancak en eski sakinlerin oturduğu bölümlerde ise imar haklarının ellerinden alındığını anlatan Özkanca, kendilerinden sonra yapılan binaların yıkılıp depreme dayanıklı yeni yapılarla tekrar inşa edildiğini dile getirdi.

İmar mağdurları olarak yetkililerden çözüm üretmelerini beklediklerini ifade eden Özkanca, "40 yıllık mağduriyetimizin giderilmesini, daha önce Kadıköy Belediyesi tarafından ücretli veya ücretsiz kesilen alanlarımızı da tapularımıza iade edilerek imarımızın çıkarılmasını talep ediyoruz." dedi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasının ardından gruptakiler olaysız dağıldı.