ATAŞEHİR'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler

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ATAŞEHİR'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ATAŞEHİR'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ATAŞEHİR'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

ATAŞEHİR'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Yangın saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bina sakinleri binayı terk etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Mahalle sakini Ömer Yavuz "Oturuyorduk evimizdeydik. Bir anda siren seslerini duyunca dışarı çıktık. Daha sonra dumanların yükseldiğini görünce koştuk geldik yardıma. O arada alevler arttı. Ev zaten ahşap, ev sahibi çıkmıştı kendisi. İtfaiye ekipleri gelince biz de yardımcı olduk. Söndürdüler, ölü yaralı yok." dedi. Yangın sırasında evde bulunan Hilmi Demir, "Hiç bilmiyorum. Balkondaydım kitap okuyordum. " diye konuştu. Olayda yaralanan olmazken, yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Barbaros Mahallesi İtfaiye Güncel Haberler

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