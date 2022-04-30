Ataşehir'de İETT otobüsü park halindeki araca çarptı, anne ve çocuğu yaralandı - Haberler

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Ataşehir'de İETT otobüsü park halindeki araca çarptı, anne ve çocuğu yaralandı

AA - Adem Koç - Güncel
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Ataşehir'de İETT otobüsü park halindeki araca çarptı, anne ve çocuğu yaralandı

İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsünün park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu anne ve çocuğu yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsünün park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu anne ve çocuğu yaralandı.

Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nden Akyazı Caddesi'ne dönen Y.A. idaresindeki 34 UZ 8404 plakalı İETT otobüsü, park halindeki 06 HE 4750 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Bu sırada araca binmekte olan anne F.D. ile çocuğu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.D. ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsünün sürücüsü Y.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Adem Koç - Güncel

Ataşehir, Akyazı, Polis, İETT, Güncel, Haberler

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