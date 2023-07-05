Ataşehir'de İETT Otobüsü Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Ataşehir'de İETT otobüsü, durağa yanaşmak üzereyken aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Kazada otobüste bulunan yolcular savruldu ve bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ATAŞEHİR'de durağa yanaşmak üzere olan İETT otobüsü, aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Otobüste bulunan yolcular kazanın etkisiyle savruldu. Bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde meydana geldi. Fındıklı Mahallesi Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün şoförü yolcu indirmek üzere durağa yanaştığı sırada aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otobüsün içinde bulunan yolcular savruldu. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Mehmet Bal, Otobüs geliyordu, araç buradan çıkıyordu otobüsün önüne. Mecburen otobüs durağa yanaşacak. Adam çıkınca bir anda frene bastı. Herkes birbirinin üzerine uçtu. Ondan sonra haklı çıkmaya çalışıyor. Ambulansla gideni gördüm. Onun dışında ufak tefek bilekleri ağrıyanlar vardı dedi.