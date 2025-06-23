Ataşehir'de Husumetli Grupların Kavgası Polisi Müdahale Ettirdi

Ataşehir'de Husumetli Grupların Kavgası Polisi Müdahale Ettirdi
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Ataşehir'de iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olay anları çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Ataşehir'de husumetli oldukları iddia edilen iki grubun tekme ve yumruklu kavgası polisin gelmesiyle son buldu. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 22.15 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Derman Sokak'taki parkta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup parkta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tarafların küfrederek birbirini tehdit etmesinin ardından tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklu kavgayı ayırmaya çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Kavga anları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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