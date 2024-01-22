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Ataşehir'de Havalandırma İmalathanesinde Yangın Çıktı

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Ataşehir'de bir havalandırma imalathanesinde çıkan yangın, bitişiğindeki sunta deposuna ve başka bir işyerine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken işyerlerinde hasar meydana geldi.

ATAŞEHİR'de havalandırma imalatı yapılan işyerinde çıkan yangın, önce bitişiğindeki sunta deposuna ardından da başka bir işyerine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi, 11. Sokak üzerinde bulunan havalandırma imalathanesinde çıktı. İddiaya göre kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın bitişikteki sunta deposuna ardından da başka bir işyerine sıçradı. Yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan ekipler tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken işyerlerinde hasar meydana geldi. Yangın söndürülürken işyeri sahipleri ve mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Taraflar polis ekipleri tarafından ayrıldı.

Yangının sıçradığı sunta deposunun sahibi Yavuz Bekçioğlu, "Yan tarafta havalandırma borusu imalatı yapan arkadaşlar, kaynak yaparken zannedersem önlem alınmamış herhalde orada çıkan yangın bizim MDF deposuna sıçramış. İtfaiye de müdahale etti. Oradan da yan taraftaki oto dizayn yapan firmaya sıçradı. Zararımızı hesaplayamadık daha çok zarar da" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ferhatpaşa Mahallesi İtfaiye İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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