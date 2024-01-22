Ataşehir'de Havalandırma İmalathanesinde Yangın Çıktı

Yangın, saat 14.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi, 11. Sokak üzerinde bulunan havalandırma imalathanesinde çıktı. İddiaya göre kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın bitişikteki sunta deposuna ardından da başka bir işyerine sıçradı. Yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan ekipler tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken işyerlerinde hasar meydana geldi. Yangın söndürülürken işyeri sahipleri ve mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Taraflar polis ekipleri tarafından ayrıldı.

Yangının sıçradığı sunta deposunun sahibi Yavuz Bekçioğlu, "Yan tarafta havalandırma borusu imalatı yapan arkadaşlar, kaynak yaparken zannedersem önlem alınmamış herhalde orada çıkan yangın bizim MDF deposuna sıçramış. İtfaiye de müdahale etti. Oradan da yan taraftaki oto dizayn yapan firmaya sıçradı. Zararımızı hesaplayamadık daha çok zarar da" dedi.