Ataşehir'de Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı
Ataşehir'de motosikletli iki kişinin güzellik merkezine silahlı saldırıda bulunduğu bildirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ataşehir'de güzellik merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerine silahlı saldırıda bulunan motosikletli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İçerenköy Mahallesi Adem Sokak'a gelen motosikletli 2 kişi henüz belirlenemeyen nedenle güzellik merkezine ateş açtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri binanın 4 farklı noktasına kurşun isabet ettiğini tespit etti.
Ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel